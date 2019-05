Verso le amministrative: Bianciardi chiude la campagna elettorale in tre piazze

Sarà una chiusura in grande per la campagna elettorale della lista “Adesso per Capalbio” e del suo candidato sindaco Settimio Bianciardi. Tre gli eventi in piazza organizzati per venerdì 24 maggio, che andranno a salire da Capalbio scalo fino al centro storico, passando per Borgo Carige.

“Il nostro obiettivo per quest’ultima giornata di campagna elettorale è quello di fare una vera e propria festa con i nostri concittadini, con quelli che ci hanno sostenuto e con quelli che sono ancora indecisi e hanno bisogno di confrontarsi con noi sul futuro del territorio – ha commentato Bianciardi –. E’ per questo che saremo vicini ai capalbiesi di tutte le frazioni, permettendo anche ai più anziani di essere con noi in piazza in quella che speriamo sarà una serata mite e divertente“.

Il primo appuntamento sarà in piazza delle Regioni, a Capalbio scalo, alle 17.30, dove verrà offerto un aperitivo. Il secondo appuntamento sarà in piazza della Repubblica, a Borgo Carige, alle 18.30, dove ci sarà un assaggio di tipici primi piatti locali. La grande chiusura sarà invece alle 19.30 in piazza della Provvidenza, nel centro storico di Capalbio, dove verrà offerta una grigliata di carni bio del luogo.

“Capalbio è pronta ad una grande svolta rispetto all’amministrazione che per troppi anni l’ha bloccata al palo. Solo noi siamo garanzia di un cambiamento positivo rispetto a una lista che è manovrata dal sindaco uscente Bellumori e da un’altra che non ha chiaramente i mezzi per amministrare“, ha concluso Bianciardi.