Verso le amministrative, Rossano Galli chiude la campagna elettorale: “Vi aspetto in piazza”

È in programma per domani, venerdì 10 giugno, l’appuntamento di chiusura della campagna elettorale della lista “Tutti per Manciano – Unione dei Cittadini” e del candidato sindaco Rossano Galli.

Dopo gli appuntamenti a Montemerano, Saturnia e Marsiliana degli scorsi giorni, che hanno visto una grande partecipazione da parte della comunità mancianese, l’iniziativa conclusiva sarà in piazza della Rampa a Manciano, dalle 19.

L’incontro, si svolgerà all’insegna dello spirito che ha contraddistinto ogni momento della campagna della lista “Tutti per Manciano – Unione dei Cittadini” e consentirà il dialogo, l’ascolto e il confronto tra i cittadini, il candidato sindaco e i partecipanti della lista.

“Il comitato elettorale, che è stata la colonna portante di queste meravigliose settimane, offrirà a tutta la popolazione una serata di condivisione e socialità con cena, musica e confronto. Invito a partecipare tutti coloro che ci hanno sostenuto e anche chi è ancora indeciso per un’ultima occasione di confronto sui nostri piani per il futuro del territorio – ha dichiarato Galli -. Il dialogo con i cittadini è stato il centro del nostro percorso e, insieme a tutta la lista, dedicheremo ad esso anche l’ultima serata“.

Oltre all’occasione di confronto, la serata avrà anche un aperitivo ed una cena offerti dal comitato elettorale a tutta la cittadinanza e l’intrattenimento musicale del gruppo musicale “4×4” di Manciano.

“Chiediamo a tutti i cittadini di venire in piazza perché vogliamo che sia l’inizio di una nuova coesione sociale, capace di rendere le istituzioni in grado di attrarre e coinvolgere i pensieri e le opinioni della nostra gente. Dopo anni di chiusura da parte dell’amministrazione uscente, è ora di tornare a fare per garantire un futuro migliore e di speranza a Manciano e alla sua cittadinanza“, ha concluso Galli.