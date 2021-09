Verso le amministrative, Potere al Popolo chiude la campagna elettorale: il programma

“Ci siamo! L’ultimo giorno di campagna elettorale, venerdì primo ottobre, sarà per noi un ulteriore giorno di campagna politica, dibattito e mobilitazione. Inizieremo alle 10.30 con un sit-in contro l’attuale disastrosa gestione dell’emergenza abitativa in piazza Rosselli, davanti alla Prefettura”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo di Grosseto.

“Alle 17.15 saremo al parco di Viale Einaudi per la conferenza programmatica, dove illustreremo il nostro programma insieme alle candidate e ai candidati – continua la nota -. La sera saremo al Caffè Latino, dalle 19.00, per un aperitivo popolare, per poi raggiungere piazza San Francesco per il comizio finale dove racconteremo la nostra esperienza della campagna elettorale insieme a Giorgio Cremaschi. dell’esecutivo nazionale di Potere al Popolo. Concludiamo in piazza, in mezzo alla gente, dove siamo sempre stati“.

“Vogliamo far valere gli interessi pubblici e popolari e portarli dentro il palazzo del Comune. Vogliamo costruire la Grosseto città pubblica, quella fatta da chi ci vive, ci studia e ci lavora, per alternativa al modello della città degli affari, del clientelismo e dello sfruttamento – termina il comunicato -. Costruiamo insieme Grosseto città pubblica”.