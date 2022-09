Verso le politiche: Lolini chiude la campagna elettorale in un convegno sull’agribusiness

Mario Lolini chiuderà la sua campagna elettorale insieme agli altri tre candidati della Lega nel collegio Toscana 2, che comprende le province di Grosseto, Siena, Arezzo e Livorno, domani, venerdì 23 settembre, a Monteriggioni, in provincia di Siena, con un convegno dedicato all’agribusiness, toccando il tema di grande attualità dedicato a ‘agricoltura e ungulati’.

“E’ stata una campagna elettorale in cui ho girato tutte le province – afferma Lolini -, toccando molti temi di attualità, incontrando cittadini, imprese e associazioni di categoria. Chiuderò la campagna con un’iniziativa dedicata all’agricoltura, il mondo che vivo quotidianamente, che ho rappresentato nella scorsa legislatura in Parlamento e in commissione. Chiudo con la consapevolezza che la Lega è percepita come un partito di governo, che cerca di risolvere i problemi della gente e che punta poco sulle parole e molto sui fatti, grazie anche ad ottimi amministratori locali”.