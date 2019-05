Francesca Travison chiude la campagna elettorale: “Pronti a cambiare Scarlino”

“Scarlino può cambiare, ne siamo certi e ne sono certi anche gli scarlinesi“.

A dichiararlo è Francesca Travison, candidata a sindaco per la lista “Scarlino può”.

“La nostra lista civica è composta da volti nuovi, persone preparate e motivate – spiega Travison -. Siamo una squadra ben assortita, ma soprattutto siamo scarlinesi che amano profondamente il loro Comune. A Scarlino non c’è mai stata alternanza al governo e sappiamo tutti ciò che comporta: immobilismo, incuria, questioni mai approfondite e mai risolte. È mancato il dialogo con la cittadinanza, in tutti i sensi. Siamo convinti che insieme ai cittadini riusciremo a cambiare le sorti del nostro territorio: Scarlino ha tutto, ha solo bisogno degli strumenti giusti per valorizzare il suo enorme patrimonio“.

“Il modus operandi tenuto fino a oggi non è più sostenibile: è stato redatto un Piano operativo che, se venisse approvato così com’è, danneggerebbe enormemente Scarlino. Noi vogliamo cambiare le parti del Piano che condannerebbero il futuro e lo sviluppo del nostro territorio, vogliamo dare slancio al turismo, vogliamo tutelare l’industria esistente, ma aumentare i controlli, per il bene delle aziende, dei lavoratori e dei cittadini, vogliamo sostenere l’agricoltura e aiutare le imprese scarlinesi – continua la candidata -. Vogliamo far diventare Scarlino una località termale per offrire opportunità di crescita al territorio. Vogliamo puntare sui nostri ragazzi dando loro le opportunità di cui hanno bisogno per poter restare e non abbandonare Scarlino come è accaduto sino ad ora. Ci occuperemo dello sport, della scuola, della cultura e del sociale“.

“Ci prenderemo cura di Scarlino, uniremo la comunità oggi divisa, perché amiamo profondamente il nostro Comune, perché crediamo nelle sue potenzialità e nel suo sviluppo. Noi ci metteremo il cuore e tutto l’impegno necessario, agli scarlinesi chiediamo di mettere una croce sul simbolo di Scarlino può il 26 maggio – termina Francesca Travison -. Intanto, vogliamo festeggiare tutti insieme la fine di questa campagna elettorale: è stata una bellissima avventura, a prescindere dal risultato. Quindi, vi aspettiamo venerdì 24 maggio dalle 18 al Dancing Bolero, a Scarlino scalo“.