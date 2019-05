Nutella party e musica: Andrea Benini chiude la campagna elettorale con una festa per tutti

Una grande festa, adatta a grandi e piccini, chiuderà la campagna elettorale di Andrea Benini venerdì 24 maggio.

L’appuntamento è dalle 18 in piazza del Popolo a Follonica, con il candidato sindaco e le liste che sostengono questa sua seconda candidatura: la civica Andrea Benini sindaco, la lista Pd per Andrea Benini sindaco, Follonica a sinistra per Andrea Benini e + Follonica per l’Europa federale

“Vogliamo chiudere questa campagna elettorale con un momento di festa, aperto a tutti i cittadini che vorranno partecipare – dichiara Andrea Benini -. Sarà un’occasione anche per ringraziare la città per la collaborazione dimostrata in questi anni, perché anche i momenti di contrasto sono sempre stati proficui, ma soprattutto perché Follonica ha saputo unirsi quando c’è stato da prendere una posizione netta contro la criminalità e l’illegalità“.

Dalle 18 alle 19, quindi, Nutella Party dedicato a tutti i golosi. A seguire interventi dei rappresentanti delle quattro liste. Dalle 20 alle 21 cena in piazza (con un contributo di 5 euro) e alle 21.15 sul palco il rock folk degli Scaramouche.

La band fiorentina, composta da Michele Lombardi (voce e chitarra), Michele Mingrone (chitarra elettrica), Riccardo Brizzi (percussioni) e Pino Fidanza (batteria) – con la partecipazione di Andrea Gozzi (chitarra acustica) – proporrà un ricco repertorio, fatto di brani celebri e produzioni proprie, influenzato da sound rock e folk e con l’incursione di alcuni classici della tradizione pugliese. Con 15 anni di carriera alle spalle e centinaia di concerti, gli Scaramouche promettono di far ballare la piazza.

Prima del concerto sarà Andrea Benini, il candidato sindaco, a chiudere la campagna elettorale lasciando spazio alla musica.