Corso di aggiornamento per il personale: due giorni di chiusura per la Chelliana

La biblioteca comunale Chelliana, in via Mazzini, e le sedi distaccata al Maremà e all’ospedale Misericordia saranno chiuse lunedì 2 e martedì 3 dicembre per un corso di formazione del personale.

Tutti gli operatori dell’intera rete bibliotecaria saranno infatti impegnati per tutte e due le giornate in un corso sull’uso del software applicativo di sistema per la gestione delle procedure statistiche e di catalogazione delle risorse documentarie.

Le sedi della biblioteca riapriranno da mercoledì 4 dicembre secondo l’orario consueto.

Informazioni: tel. 0564.488054 e 0564.488055, https://www.bibliotechedimaremma.it/library/Chelliana/timetable