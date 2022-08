Sanificazione e pulizia dei locali: chiusa la biblioteca Chelliana, ecco quando

Il Comune di Grosseto informa che la sede centrale della biblioteca Chelliana, in via Mazzini 36 a Grosseto, sarà chiusa al pubblico da lunedì 8 a sabato 13 agosto compresi per consentire le consuete operazioni di sanificazione e di pulizia dei locali, previste annualmente.

Il Comune fa presente inoltre che anche la sede decentrata della biblioteca nello spazio soci Coop del centro commerciale Maremà rimarrà chiusa dal primo agosto al 13 agosto.

Da martedì 16 agosto riprenderà l’orario al pubblico consueto: