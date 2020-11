Beve un caffè al bancone di un bar: multato insieme al titolare, locale chiuso

Multe di 400 euro ad un bar di Castel del Piano e ad un suo cliente, elevate dai Carabinieri della Tenenza di Arcidosso nel corso degli ormai consueti controlli anti Covid.

Nonostante i divieti che caratterizzano la “zona rossa”, i militari hanno invece trovato un cliente che consumava all’interno del locale. Un caffè da degustare sul posto, servito in tazzina di ceramica, ed il cliente tranquillamente appoggiato al bancone: questa la situazione rilevata dai militari dell’Arma.

Sanzionati l’avventore, che si trovava fuori dall’abitazione senza giustificato motivo, ed anche il titolare del bar, per il quale è scattata l’immediata chiusura. Almeno 5 giorni di stop, salvo valutazioni della Prefettura che potrà allungare fino a 30 giorni il periodo di chiusura.

Nella zona amiatina i Carabinieri, impegnati quotidianamente in servizi dedicati al controllo delle misure di contenimento, in soli tre giorni hanno controllato oltre 50 veicoli e 120 persone, elevando altre quattro sanzioni connesse a spostamenti non giustificati o a violazioni della quarantena precauzionale, per un importo complessivo di circa 2100 euro.