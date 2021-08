Al Follonica Summer Nights arriva una chitarra mangia plastica: è realizzata dai maestri del Carnevale

I carri sono chiusi nei capannoni ormai da un anno e mezzo, ma l’Associazione Carnevale Follonica non si ferma e continua a mettersi a disposizione della città.

Così, dopo le luminarie artistiche realizzate nelle scorse festività natalizie, i volontari dei rioni hanno realizzato una chitarra mangiaplastica installata questa mattina all’interno dell’arena spettacoli del Follonica Summer Nights.

La struttura, lunga cinque metri, alta circa quattro e larga due, è stata ideata, progettata e realizzata dai maestri carristi dell’Associazione che si sono ritrovati nei capannoni, hanno messo insieme le loro competenze e hanno creato la mega chitarra per sensibilizzare gli spettatori dei concerti follonichesi a un corretto smaltimento della plastica. Ancora una volta tutti i rioni si sono messi assieme per portare avanti in maniera comune un progetto condiviso al servizio della città.

«Siamo felici di inaugurare questa nuova struttura che aiuta a differenziare i rifiuti in modo divertente – dichiara l’amministrazione comunale di Follonica –. Questo è il secondo intervento che facciamo in collaborazione con il Carnevale follonichese e con il Consorzio Balneari e la volontà è quella di continuare a realizzare progetti ambientali coinvolgendo sempre di più le realtà cittadine. Il risultato è stato ancora una volta sorprendente: dopo il pesce, che ha ricevuto molti apprezzamenti, adesso è la volta di una chitarra enorme, che è stata posizionata di fianco all’arena degli spettacoli».

«Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta del Comune di Follonica – spiega Mario Buoncristiani, delegato dell’Associazione Carnevale Follonica – per realizzare una struttura che coniugasse la manualità e la professionalità dei carristi del Carnevale con un messaggio importante come quello dell’attenzione alla cultura del riciclo e del recupero. Anche con gli organizzatori del Follonica Summer Nights il rapporto è proficuo e va avanti da tempo, siamo orgogliosi di aver contribuito alla riuscita del festival, come Associazione Carnevale saremo sempre disponibili a qualsiasi collaborazione che possa portare beneficio alla città, ai suoi residenti e ai turisti. Ringraziamo anche il Consorzio Stabilimenti Balneari per il contributo fornito all’iniziativa».

«Siamo sempre felici di partecipare a questi progetti corali che coinvolgono tanti soggetti protagonisti in maniera diversa alla vita della città – dichiara il Consorzio Balneari –. Speriamo di stimolare più persone possibile riguardo le tematiche ambientali promuovendo uno stile di vita corretto nei confronti dell’ambiente. Ringraziamo l’Associazione Carnevale che ha realizzato due bellissime opere e il Comune che ha creduto e sostenuto il progetto».

La chitarra rimarrà nella disponibilità del Comune e degli organizzatori del festival che stanno già pensando, per le prossime edizioni, a un utilizzo ancora più importante del manufatto mangiaplastica.