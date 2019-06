Chirurgia della cataratta, potenziato il servizio

Dal 15 giugno, l’UOC Oculistica del Misericordia, diretta dal dottor Angelo Balestrazzi, può contare su un nuovo professionista. Ha preso servizio infatti il dottor Pietro Mittica che farà parte del team grossetano per un anno con un contratto a tempo determinato.

Per la sua esperienza e le particolari capacità nell’ambito della chirurgia oculistica, Mittica è andato a ricoprire un ruolo prevalentemente dedicato alla chirurgia della cataratta. In questo modo, l’Azienda conta di determinare un abbattimento delle liste di attesa per questa prestazione riguardante in particolare le persone anziane.

Il dottor Mittica è un medico chirurgo specializzato in oftalmologia e vanta diversi incarichi presso molte Aziende sanitarie toscane, soprattutto presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera Senese, ma anche in Aziende sanitarie locali, tra cui Arezzo, Empoli e Firenze. Ha inoltre fatto parte di missioni nell’ambito della cooperazione sanitaria internazionale in Congo, Burundi e Kenya, dove con altri colleghi ha assistito la popolazione locale bisognosa di cure oculistiche.