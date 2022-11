Chiesa biblica battista di Grosseto in festa

Cinque giorni di appuntamenti, a partire da mercoledì 16 novembre, con l’evangelista Dwight Smith e la sua famiglia.

Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, alle 18, saranno affrontati temi biblici applicabili alla vita: Smith parlerà in inglese, con traduzione in italiano. Nei pomeriggi organizzati dalla chiesa di via Uranio 50 ci saranno anche musica dal vivo e rinfresco. Domenica 19 novembre, sempre alle 18, concerto di musica corale con i bambini; anche in questo caso è previsto un rifresco.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, per informazioni 3381450682.