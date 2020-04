Emergenza Coronavirus, il sindaco riceve le chiavi dai ristoratori: “Mi batterò per sostenerli”

“Da settimane mi faccio portavoce delle esigenze delle categorie della mia città e, fin dagli esordi, ho sostenuto che l’emergenza non era solo sanitaria, ma anche economica“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Oggi mi sono state consegnate le chiavi dei locali dei ristoratori, tantissime e pesantissime. Come decisivo è il peso che queste attività hanno nel funzionamento dell’economia locale, nel garantire occupazione, nel favorire il turismo. Ho già scritto una lettera al Governatore della Regione Toscana per contestare e rivedere il distanziamento di 1 metro e 80, che rischia di essere il colpo finale per le nostre aziende, sia per i ristoratori sia per i commercianti – spiega il sindaco -. Continuerò a battermi per il tessuto economico del territorio: i ristoratori, come gli altri imprenditori, sono pronti a garantire sicurezza, ma dal Governo hanno bisogno di certezze, di finanziamenti e di liquidità“.