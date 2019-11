Il Comune nomina Chiara Veltroni assessore alla gentilezza: “E’ la figura migliore”

A seguito della richiesta pervenuta al sindaco dalla Rete nazionale degli assessori alla gentilezza, Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha conferito la delega a Chiara Veltroni, per le caratteristiche che la contraddistinguono.

“L’assessore alla gentilezza – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – si occupa di buona educazione, del rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, di sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi, prendersi cura di chi è in difficoltà, accrescere lo spirito di comunità, oltre che di favorire l’unità, coinvolgere i cittadini e le associazioni. Chiara Veltroni, in quanto assessore alla Pubblica istruzione e alle Pari opportunità, ha già avviato un lungo lavoro in questo senso, volto alla partecipazione e al rispetto dell’altro. Questo si unisce inoltre alle doti caratteriali e alla sensibilità femminile necessarie per essere un buon assessore alla gentilezza. Le auguro un buon lavoro“.

“Mercoledì 13 novembre si celebra la Giornata mondiale della gentilezza – spiega l’assessore Chiara Veltroni -: anche in questo caso metterò a disposizione della città il mio tempo e le mie competenze, come ho sempre fatto. La delega dell’assessore alla gentilezza è un’idea dei bambini che, con la loro creatività, hanno saputo individuare e isolare uno dei principali compiti degli amministratori, cioè quello di curare i rapporti con la cittadinanza, dedicandosi all’ascolto, sempre con un atteggiamento di dialogo e di crescita, tutelando chi ne ha bisogno. Un lavoro quotidiano sia per i sindaci sia per gli assessori, che sta alla base della nostra mission fin dal nostro insediamento“.