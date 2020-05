Servizi estivi per i bambini, Piccini: “Comune ha già organizzato iniziative, dal Pd polemiche strumentali”

“Non so cosa faccia ‘dedurre’ al signor Campidonico e al Pd che il Comune sui servizi estivi non stia ‘lavorando’“.

A dichiararlo è Chiara Piccini, vicesindaco di Orbetello con delega alla pubblica istruzione e al sociale.

“Anzi, questa amministrazione comunale ha sempre dimostrato una grandissima attenzione e sensibilità in merito, organizzando sin dal suo insediamento, a differenza di quanto fatto proprio dal Pd, lo scrivo per dovere di trasparenza, centri estivi e servizi estivi inclusivi anche per bambini diversamente abili, istituendo per la prima volta il servizio di centro estivo per i bambini dai 6 anni in su con insegnante di sostegno in caso di necessità – spiega il vicesindaco -. Gli uffici sono in diretto e costante contatto con la Regione Toscana, dalla quale aspettiamo le linee guida (peraltro la stessa assessore Grieco, molto sensibile al tema e con cui ho avuto occasione di confronto per diverse problematiche ha dichiarato, correggetemi se sbaglio, di stare aspettando i protocolli del Comitato tecnico e scientifico)“.

“Quindi, quando avremo, dalla Regione Toscana e dal Governo, le linee guida per far convivere l’organizzazione di un servizio così importante con la tutela della salute di bambini e operatori, partiremo. Ma nel frattempo non stiamo con le ‘mani in mano’… – termina Piccini -. Mi preme sottolineare che tutti i servizi estivi organizzati da questa amministrazione e dal mio assessorato sono sempre stati finanziati con fondi regionali, ma anche con importanti fondi comunali. Quindi, ben vengano i consigli costruttivi, ma invito a non strumentalizzare un argomento così importante“.