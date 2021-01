“Chi ti ascolta”: è uscito il nuovo singolo del cantante maremmano Kiti

Kiti torna con un nuovo singolo, “Chi ti ascolta“, registrato al QS – Quartiere Seattle di Grosseto grazie al prezioso contributo professionale di Enea Bardi.

Kiti accompagna l’uscita del pezzo con un nuovo video, realizzato grazie a Edoardo Tamburini che, oltre ad essere il chitarrista del gruppo, è anche regista e videomaker con alle spalle esperienze di varie clip musicali.

Nel video Luciano Chiti si fa in due e poi addirittura in tre mentre suona e canta… è con se stesso, ma in fondo è anche lo spettatore di se stesso e attraverso la sua musica riesce a conoscere meglio il mondo e la sua identità, perché, come ci dice, “scrivere le canzoni ti allunga la vita…“.

Il nuovo singolo esprime dunque la voglia di chi fa musica di poter scrivere, scrivere e ancora scrivere, non importa se poi ad ascoltare è lo stesso autore (e per una band underground questo passaggio risulta alquanto naturale): quello che conta davvero è cercare di tradurre la propria introspezione in musica.

Kiti, nome d’arte di Luciano Chiti, è accompagnato da una band formata da Edoardo Tamburini (chitarra e cori), Flavio Timpanaro (basso e cori), Claudio Filippeschi (tastiere e cori), Simone Biasini (batteria e cori), ha esordito tre anni fa con il primo album “Io telefono”, interamente autoprodotto e uscito sulle maggiori piattaforme di musica digitale.

Tutti i video di Kiti sono interamente autoprodotti e girati in Maremma, terra di origine del cantautore, che racconta in parole, note ed immagini il senso di una terra varia, poetica, ma anche aspra e che può rivelare misteri e meraviglie a chi sa mettersi in ascolto.

Il prossimo progetto della band è portare a compimento il nuovo album, anche se, a causa delle misure restrittive anti – Covid che vietano le esibizioni live, per ora, sarà possibile ascoltarlo solo in digitale.