“Chi sono chi sei”: al via l’edizione 2019 del FolloWme Festival

Sabato 28 settembre, alle 17.30 presso la Pinacoteca civica, verrà inaugurata la decima edizione di “FolloWme Festival Internazionale – arte ai margini”, che quest’anno prende il titolo “Chi sono chi sei”.

Il Festival “FolloWme”, è un calendario di eventi nei quali l’arte, attraverso la fotografia, il teatro, il cinema, si amalgama alla vita reale; il programma curato dall’associazione Gattopicchio con la direzione artistica della presidente Cinzia Canneri, assieme al Comune di Follonica, si svolge da sabato 28 settembre a sabato 23 novembre, con tanti eventi e momenti di grande intensità, grazie anche alla collaborazione con le associazioni locali.

Il primo appuntamento di sabato 28 settembre, alle 17.30 in Pinacoteca, vede la performance Drag Queen dell’associazione Dragqueenmania, seguita dall’inaugurazione della mostra fotografica ‘I’m Karl du Pigné di Fausto Podavini, che sarà presente all’incontro insieme a Stefano Mastropaolo del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli; un lavoro fotografico sulla Drug Queen Karl diu Pignè ripresa non nella spettacolarità del suo personaggio, ma nella sua vita intima, quotidiana e di lotta per l’affermazione dei diritti della libertà di genere.

Gli altri importanti appuntamenti

Giovedì 3 ottobre, alle 18, espongono alla pinacoteca tre giovani artiste: Martina Orlandi, Matilde Pantani e Sara Russo, nella mostra dal titolo ‘Mi vedo in te’; le artiste junior incontreranno il pubblico in un incontro coordianto dal prof. Paolo Grasso per raccontare del loro lavoro sul tema dell’autorappresentazione.

Venerdì 11 ottobre, in piazza del Popolo alle 17.30, la compagnia dei Gattopicchi organizza un Flash Mob, mentre sabato 12 ottobre, al Teatro Fonderia Leopolda alle 21.15, presenterà lo spettacolo ‘Silenzio Vivo’, un lavoro laboratoriale di artisti outsider ed artisti professionisti diretto da Laura Scudella, nato da un progetto coordinato dalla Cooperativa Arcobaleno con Elisa Maggi e Simonetta Racaniello e l’associazione Gattopicchio. Entrata libera.

Giovedì 17 ottobre, alle 17 in pinacoteca, ‘FolloWme Junior’, una visita guidata alla mostra e laboratorio sulla rappresentazione di sé per ragazzi dai 14 ai 18 anni.

Dal 28 settembre al 23 novembre il Magma ospita ‘Nascosti vicino’, il lavoro dell’artista outsider Stefano Matteuzzi dell’associazione Gattopicchio per conferire un’immagine e un’identità di sé attraverso l’esplorazione della sua casa, del suo contesto relazionale e tutto ciò che rappresenta il suo mondo familiare.

L’ultimo appuntamento con FolloWme è fissato a sabato 23 novembre alle 18 nella Sala dei Fantasmi al Museo Magma con la proiezione dei film “Selfie” di Agostino Ferrente e in collaborazione con l’associazione Kansassiti, uno squarcio nella vita del Rione Traiano di Napoli, una storia di adolescenza vissuta in un quartiere difficile.