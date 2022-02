Chi è Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin?

Il Bitcoin è arrivato nel 2008, ma il suo creatore fino ad oggi è conosciuto solo con lo pseudonimo che ha scelto egli stesso: Satoshi Nakamoto. Molti hanno inventato teorie su chi sia veramente Satoshi, per risolvere il mistero o, in alcuni casi, per promuovere un proprio programma, ma nessuno ha offerto una risposta definitiva.

Satoshi Nakamoto: cosa sappiamo

La prima prova del Bitcoin che conosciamo oggi è emersa nell’agosto del 2008, quando qualcuno ha registrato anonimamente il nome di dominio bitcoin.org.

Nell’ottobre di quell’anno, un autore che si chiamava Satoshi Nakamoto pubblicò il whitepaper di Bitcoin, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” su metzdowd.com, un sito per gli appassionati di crittografia. Ha spiegato come funzionerebbe una valuta digitale, che il suo autore ha soprannominato Bitcoin.

Pochi mesi dopo, nel gennaio 2009, la rete Bitcoin ha preso vita. Satoshi Nakamoto ha rilasciato la prima versione del software che ha lanciato la rete e ha estratto il primissimo Bitcoin. Nel primissimo blocco di una blockchain che oggi consiste di oltre 680.000 blocchi, Satoshi ha inscritto un messaggio di testo. Il messaggio in quel cosiddetto “blocco della genesi” recita: “The Times 3 January 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks“.

Oltre a fornire un timestamp per la creazione del Bitcoin, fa riferimento a un articolo pubblicato dal quotidiano Times. La scelta del Times ha spinto a ipotizzare che Satoshi potesse avere sede nel Regno Unito e che la loro motivazione per la creazione di Bitcoin fosse legata all’instabilità causata dalla riserva frazionaria.

Satoshi è stato attivo sul forum bitcointalk.org tra novembre 2009 e dicembre 2010, impegnandosi in una serie di discussioni con gli utenti. I loro post sono stati studiati attentamente dai curiosi sperando di raccogliere alcuni suggerimenti sull’identità e la filosofia di Satoshi; in uno degli ultimi post, Satoshi si rivolge direttamente ad Hal Finney, sottintendendo che sono individui separati (anche se questo potrebbe, ovviamente, essere uno stratagemma): “Se non mi credi o non capisci, non ho tempo per provare a convincerti, mi dispiace”.

Nel 2010, Nakamoto ha ceduto il controllo del repository contenente il codice sorgente di Bitcoin a Gavin Andresen, uno sviluppatore di software. Quindi, il 23 aprile 2011, Satoshi Nakamoto ha inviato la sua ultima email: “Sono passato ad altre cose. È in buone mani con Gavin e con tutti”.

Tutta l’attività di Satoshi Nakamoto si è interrotta poco dopo; i portafogli Bitcoin legati a Satoshi non sono stati aperti o spesi dalla metà del 2009. Nel 2014, l’account della Fondazione P2P di Satoshi si è brevemente riattivato per annunciare che “Non sono Dorian Nakamoto”, confutando un articolo di Newsweek che nominava l’uomo nippo-americano come il creatore di Bitcoin. Da allora, Satoshi è rimasto in silenzio.

Satoshi Nakamoto: gli indizi

Molti hanno cercato di scoprire l’identità di Satoshi Nakamoto. Satoshi non ha mai scritto il suo nome usando i caratteri kanji giapponesi, rendendo impossibile una traduzione definitiva del nome; vari tentativi di tradurre il nome hanno incluso “logica, ragione o giustizia” e “base”, “pensiero chiaro, arguto, saggio” e “origine centrale”.

Una traduzione (libera) è “intelligenza centrale”, con alcuni che la sostengono come prova che Bitcoin è un complotto della Cia (anche se non è chiaro il motivo per cui la Cia avrebbe fatto saltare la loro copertura per una battuta).

Alcuni hanno suggerito che il nome sia un amalgama di diverse società:

Samsung e Toshiba insieme fanno Satoshi;

Nakamichi e Motorola insieme fanno: Nakamoto

In ogni caso, probabilmente Satoshi non era giapponese. Sebbene un profilo della Fondazione P2P del 2012 implichi che Nakamoto fosse un uomo di 37 anni che viveva in Giappone, stranezze linguistiche come l’ortografia e le espressioni inglesi britanniche (e l’uso del Times nel blocco della genesi di Bitcoin) suggeriscono che Satoshi potrebbe essere stato di origine britannica.

Un ricercatore ha monitorato gli orari in cui Satoshi ha pubblicato sul forum bitcointalk.org, indicando un “ripido declino” nei post tra le 5:00 e le 11:00 Greenwich Time, probabilmente indicando quando Satoshi dormiva. E un’analisi del primo codice Bitcoin ha indicato che Satoshi potrebbe aver utilizzato un server proxy russo per mascherare la propria identità.

La verità? Se non ci dirà lui la sua vera identità, non la sapremo mai!