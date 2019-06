“TuttoChiaro”: chef Shady protagonista della nuova trasmissione di RaiUno

Chef Shady Hasbun torna su RaiUno e debutta a “TuttoChiaro”, il nuovo programma mattutino dell’estate condotto da Monica Marangoni.

Il cuoco sarà in studio lunedì 24 giugno, dalle 10.30, come esperto di cucina che avrà il compito di tenere una rubrica in cui fornire informazioni, consigli, suggerimenti, esperienze e idee per valorizzare alcuni prodotti tipici di questo periodo dell’anno.

Nel corso della sua prima puntata a “TuttoChiaro”, chef Shady sarà chiamato a condurre una disfida gastronomica tra fagiolini e ciliegie attraverso la preparazione di tre ricette innovative e creative che saranno poi giudicate dal pubblico. Il cuoco originario di Massa Marittima, come consueto, proporrà una cucina ispirata alla sua doppia radice italo-palestinese e preparerà una serie di piatti dove la tradizione culinaria locale si combinerà alla tradizione culinaria mediorientale, con un viaggio del gusto tra terre, ingredienti e sapori diversi che permetterà alla puntata di acquisire un taglio d’internazionalità.

Queste caratteristiche sono state apprezzate anche nel corso dell’ultima edizione de “La prova del cuoco”, dove chef Shady è stato tra i protagonisti inseriti nello staff di professionisti che si sono alternati da settembre a maggio nel programma di Elisa Isoardi.

Per lui si tratta dunque di un ulteriore ritorno su RaiUno dove, negli ultimi anni, è stato più volte invitato per format quali “A conti fatti”, “Tempo e denaro” o “Buono a sapersi”, ottenendo consensi per l’originalità della sua cucina e per la sua capacità nel coniugare sapori e saperi: la realizzazione di ogni ricetta, infatti, era puntualmente arricchita da aneddoti, conoscenze e curiosità legati ad ogni singolo ingrediente.

«La mia partecipazione a “TuttoChiaro” – spiega chef Shady – si colloca in continuità alle ricette portate nel corso dell’anno a “La prova del cuoco”, riproponendo su RaiUno l’incontro tra locale e internazionale dove la cucina diventa strumento di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane e di scoperta di tante curiosità sui vari prodotti».