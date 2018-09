“La prova del cuoco”: chef Shady entra nello staff dei cuochi della trasmissione Rai

Chef Shady Hasbun entra nello staff di cuochi de “La prova del cuoco”.

La più nota trasmissione italiana dedicata alla gastronomia ha ufficializzato i nomi dei maestri di cucina che, nel corso dell’edizione 2018-2019 al via da lunedì 10 settembre, si alterneranno nelle classiche gare ai fornelli della tarda mattinata di RaiUno.

La maggiore novità de “La prova del cuoco” è il cambio di conduzione, con il passaggio di consegne a Elisa Isoardi che è stato accompagnato da un rinnovamento del programma e dei suoi protagonisti. Tra questi rientrerà anche chef Shady, che sarà tra i professionisti che affiancheranno i concorrenti nella sfida culinaria conclusiva, dove dovranno essere preparate ricette veloci e intuitive con gli ingredienti messi di volta in volta a disposizione, portando il proprio contributo nel momento che maggiormente contraddistingue e rendo noto il programma.

Originario di Massa Marittima, il maremmano è rientrato nella ristretta cerchia di cuochi da tutta Italia che saranno periodicamente ospiti a Saxa Rubra ed è stato individuato per la sua capacità di unire il “fare” al “sapere”, cioè di abbinare le abilità in cucina alla bravura nel raccontare la ricchezza di culture, tradizioni e gusti racchiusa dentro ad ogni piatto, permettendo di vivere interessanti percorsi gastronomici tra i Paesi di tutto il Mediterraneo.

Le competenze, la simpatia e le esperienze internazionali, tra l’altro, sono valse a chef Shady nel corso degli ultimi anni numerosi inviti come ospite nei programmi mattutini di RaiUno, soprattutto in quelli di Isoardi, come “A conti fatti”, “Tempo e denaro” o, infine, “Buono a sapersi”, dove negli ultimi mesi ha duettato con la conduttrice e ha accompagnato gli italiani alla scoperta di tante golose ricette. Il tutto con un’attenzione particolare alla valorizzazione della cucina toscana e delle sue peculiarità.

Il passaggio della nota conduttrice a “La prova del cuoco” è valso il definitivo salto di qualità e l’inserimento di chef Shady tra i cuochi di riferimento della trasmissione di RaiUno, con un’esperienza che prenderà ufficialmente il via nella mattinata di giovedì 20 settembre e che proseguirà poi con altre due partecipazioni nel mese di ottobre.

«Ringrazio Elisa Isoardi e gli autori del programma – commenta il cuoco – per la fiducia che mi hanno accordato, consolidando una collaborazione e un’amicizia che dura ormai da molti anni. “La prova del cuoco” è uno dei programmi di riferimento per gli appassionati della buona cucina, dunque sono felice di poter portare un contributo, di poter accompagnare i telespettatori tra tante ricette sempre diverse e di poter porre la mia esperienza al servizio dei concorrenti che si alterneranno ai fornelli degli studi di Saxa Rubra».