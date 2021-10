Colonia marina, Lynn: “Progetto chiaro, la torretta ospiterà rifugiati politici”

“Apprendo oggi che il Sindaco Benini ha prontamente smentito a mezzo stampa che una delle due torrette che verranno recuperate alla ex colonia marina sarà destinata all’accoglienza dei rifugiati politici. E, a tale riguardo, ha ricevuto rassicurazioni dal Ministero che gli obiettivi del recupero grazie ai quali il Comune di Follonica ha ottenuto il finanziamento saranno mutati”.

A dichiararlo è Charlie Lynn, consigliere comunale della lista civica Massimo Di Giacinto sindaco.

“Insomma, si prendono i soldi per un fine e si utilizzino per un altro? Secondo la mia esperienza da consigliere risulta molto difficile credere che si possa cambiare, con facilità, una destinazione ad un plesso – continua Lynn –. Il progetto presentato nel 2015 dal Comune di Follonica al Ministero per ricevere i due milioni di euro di finanziamento dice chiaramente che la torretta nord della colonia marina sarà destinata all’accoglienza di rifugiati politici”.

“Da qui le mie perplessità sul recupero della parte restante del plesso, quella centrale, la più grande ed i cui costi di recupero saranno ingenti. Difficile pensare ad un utilizzo di pregio per fini turistici ricettivi accanto a dei locali destinati al sociale – termina Lynn -. Di sicuro siamo solo all’inizio di un percorso che vede Benini cambiare, passp passo, le proprie impostazioni: in città si parla che il corpo centrale della ex colonia diventerà un ostello con tanto di spiaggia antistante affidata in concessione. Attendiamo smentite”.