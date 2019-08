Lottizzazione Pam, Lynn: “Destinare appartamenti a famiglie meno abbienti”

“La tecnica politica è sempre la stessa: se le cose non vanno bene, meglio glissare e aspettare che passi la nottata. Anche i ‘puri’ di Follonica a Sinistra si sono conformati a questo stile“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Charlie Lynn, consigliere comunale della lista civica Massimo Di Giacinto sindaco.

“Dopo un timido tentativo di replicare alle forze politiche che mettevano in evidenza la contraddittorietà della posizione sulla lottizzazione Pam, i Compagni stanno vedendo bene di far calare una coltre di silenzio su una variante, la n.9, che hanno impacchettato con Benini a tempi di record, e che prevede, oltre a 120 nuovi appartamenti, anche 8000 metri quadri di direzionale – continua la nota -. Aspetto della variante, quest’ultimo, che è stato messo un po’ al lato ma che, invece, costituisce una parte importante della delibera che danneggerà la città sotto diversi punti di vista“.

“Il tentativo di spostare gli uffici dal centro città alla periferia non ci trova d’accordo: fuori dal periodo estivo, in modo particolare, gli uffici presenti rappresentano elementi di vitalità per il centro cittadino con chiari riflessi positivi sul commercio di prossimità – prosegue il consigliere -. Nel contempo, si continua a rimpolpare la periferia di servizi verso la ‘ex’ zona industriale in una maniera fuori da qualsiasi logica di programmazione e calcolo dei fabbisogni: la zona industriale è colma di uffici sfitti, per cui la previsione di nuovo direzionale, oltre che palesemente inutile, diminuirà il valore di locazione e di vendita di tanti immobili che sono, da tempo, fuori mercato“.

“Da qui la proposta e l’emendamento che depositerò in vista delle osservazioni alla variante 9: trasformare il direzionale previsto in appartamenti costruiti con la formula del social housing. Con l’housing sociale gli appartamenti vengono dati in affitto a cittadini con redditi medio bassi, con possibilità, tra le altre, di riscatto al termine del periodo di locazione. Visto che, con questa variante ad hoc Benini ha sposato la classica speculazione edilizia non prevedendo nel provvedimento, nemmeno, case a basso consumo energetico, proviamo in parte a correggere il tiro con questa proposta – termina la nota -. Praticamente, come sta accadendo in tutta la nazione, è compito del centrodestra tutelare le fasce meno abbienti, mentre il Pd è legato, ormai, all’affarismo più becero. Sono proprio curioso di vedere come reagirà Follonica a Sinistra a questa nostra proposta”.