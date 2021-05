Via Genova, Cgil: “Bene iniziativa delle imprese per riqualificare manifatturiero”

La Cgil maremmana saluta con soddisfazione l’iniziativa delle imprese di via Genova che hanno spinto il Comune di Grosseto a investire insieme per qualificare l’area come polo produttivo cittadino dedicato all’industria.

«Sono anni – spiega il segretario della Camera del lavoro territoriale, Andrea Ferretti – che, quasi sempre in solitudine, la Cgil batte sull’importanza del manifatturiero per dare una prospettiva di sviluppo economico alla nostra provincia, considerato che il tessuto produttivo è troppo sbilanciato sul versante dei servizi. Con tutti i rischi che ciò comporta in termini di dipendere da una monocultura produttiva.

Non possiamo quindi che accogliere positivamente questo nuovo protagonismo delle imprese manifatturiere. Al Comune di Grosseto, quindi, chiediamo di non fermarsi alla riqualificazione dell’area esistente, ma di ampliare l’area produttiva per consentire l’insediamento di altre aziende a vocazione industriale.

Alle imprese diciamo che noi ci siamo e accettiamo la sfida in positivo, proponendo loro un tavolo di confronto per una vera “contrattazione di sito”, per confrontarci su una piattaforma di azioni e diritti uguali per tutti i lavoratori. Il che significa, ad esempio, ragionare di salute e sicurezza, su temi come un rappresentante comune dei lavoratori per la sicurezza, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rispetto delle diversità di genere. Di individuazione di spazi comuni di aggregazione o di diritto alla disconnessione da internet, e molto altro ancora. Insomma, se c’è la volontà, abbiamo la possibilità d’introdurre innovazioni reali che vanno molto oltre la semplice riqualificazione urbanistica dell’area, per quanto positiva sia.

Il nostro intento è promuovere la qualità totale come standard, trasversalmente ai diversi ambiti che interessano un polo produttivo che possa garantire buona occupazione all’insegna di produttività e innovazione».