La Cgil celebra la giornata contro la violenza sulle donne: il programma delle iniziative

Martedì 26 novembre il cinema Stella di Grosseto ospita la proiezione del film “Nome di donna”, di Marco Tullio Giordana (ingresso gratuito). Iniziativa promossa dalla Cgil di Grosseto in collaborazione con la Rete delle Donne per celebrare la Giornata internazionale della violenza contro le donne del 25 novembre.

«L’intento della serata – spiega Eleonora Bucci, delegata alle pari opportunità della segreteria provinciale Cgil – è far riflettere sullo status della donna nel mondo lavorativo. La violenza assume infatti diverse forme ed è necessario prestare sempre attenzione e diffondere più conoscenza possibile sul tema. Conoscenza, non stereotipi, affinché si possa cercare di contrastare e combattere ogni forma di violenza».

Il tema del bel film di Giordana è epocale e quanto mai attuale: le molestie sul luogo di lavoro, la paura e l’omertà che la circondano e i ricatti. La precarietà a tutto tondo come condizione peculiare dell’essere donna in un sistema patriarcale.

«La Cgil – aggiunge Bucci – è da anni a fianco delle donne sul tema della violenza. Abbiamo un elevato numero di iscritte e non possiamo far finta che il problema non esista. Poiché la violenza non c’è solo in famiglia, ma anche nei luoghi di lavoro, dove purtroppo questa non viene denunciata per paura, per mancanza di solidarietà, come sindacato abbiamo il dovere di rimanere vigli e agire in una logica di prevenzione del fenomeno e contrastarlo, con i mezzi a nostra disposizione. Sul lavoro – conclude il suo ragionamento la responsabile delle pari opportunità – il nostro obiettivo è contrastare tutto ciò che limita l’autodeterminazione, l’autonomia e la libertà delle donne, come nel caso del differenziale retributivo. Uno strumento di ricatto che sempre più spesso porta le donne a non denunciare atti molesti o violenti, convinte di non essere credute e di avere scarsa fiducia nella giustizia».

Qualche dato:

Sono circa sette milioni (dati Istat ultimo semestre) le donne tra i 16 ed i 70 anni che hanno subito almeno una volta l’esperienza drammatica della violenza domestica e sul lavoro. Un fenomeno ha dimensioni globali, si pensi al movimento #metoo e al dramma dei femminicidi.

Sono invece un milione 404mila le donne che nel corso della vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Rappresentano l’8,9% per cento delle lavoratrici attuali o passate, incluse quelle in cerca d’occupazione. Mentre la percentuale di chi ha subito molestie o ricatti sessuali sul lavoro negli ultimi tre anni è maggiore della media del 2,7% tra le donne da 25 a 34 anni (3,1%) e fra le 35-44enni

Il 33,8% delle donne che hanno risposto all’indagine, hanno dichiarato di aver cambiato volontariamente lavoro o rinunciato alla carriera, il 10,9% è stata licenziata, messa in cassa integrazione o non è stata assunta.

Oltre 45.000 donne di sono poi rivolte ai centri anti violenza. Di queste 4.322 in Toscana, delle quali 3.381 al primo accesso, con quelle tra i 18 e 29 anni in aumento.

Per la provincia di Grosseto abbiamo avuto un aumento esponenziale dei primi accessi ai centri antiviolenza e punti di ascolto che negli ultimi 10 anni sono stati aperti: dai 62 del 2008 ai 182 al quindici novembre 2019.

In definitiva, per Eleonora Bucci “serve sostenere ed incoraggiare la cultura del rispetto, contrastando atteggiamenti violenti senza distinzioni di età o incarichi, per liberarsi dalle angosce generate dalla reticenza. La paura genera vulnerabilità, rassegnazione che non serve. Ci vogliono le condizioni e da sindacaliste promuoviamo e difendiamo i valori delle donne perché le condizioni di autonomia e indipendenza economica sono fondamentali sempre a maggior ragione per uscire da un percorso di violenza“.