Turismo sostenibile: conferita la Carta europea al Parco della Maremma

Oggi, una delegazione del Parco della Maremma, costituita dalla presidente, Lucia Venturi, e dal direttore, Enrico Giunta, è volata a Bruxelles, al Parlamento europeo, per la cerimonia di conferimento della Carta europea del turismo sostenibile.

Un percorso, quello della Cets, che l’Ente Parco regionale della Maremma ha intrapreso già da un anno e che ha visto nella giornata di oggi l’ufficializzazione della certificazione da parte di Europarc, al Parlamento Europeo, a Bruxelles.

“È un riconoscimento importante – dichiara Lucia Venturi, presidente del Parco della Maremma – per il percorso intrapreso assieme a tutta la comunità del Parco, che ci impegna a lavorare ancora di più e con maggiore motivazione nello sviluppo di un turismo sostenibile. Il motto della Cets è ‘Buono per i Parchi, buono per tutti’ e credo che sia un motto assolutamente condivisibile“.