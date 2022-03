In città arrivano i cestini-sondaggio: serviranno a non gettare i mozziconi a terra

“Si scrive qual è o qual’è?”: da oggi a Follonica basta buttare un mozzicone di sigaretta nel cestino giallo per rispondere a questo quesito, e a tanti altri, dando così una mano all’ambiente.

I cestini-sondaggio, in tutto 10, sono stati posizionati in alcune zone strategiche di Follonica e sono dedicati alla raccolta alternativa dei filtri delle sigarette che solitamente finiscono a terra. Due forellini, posizionati in alto nel particolare cestino, permettono di rispondere ai quesiti tramite l’inserimento dei mozziconi.

«10 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono gettati ogni giorno sulle strade e sui marciapiedi di tutto il mondo e impiegano circa 10 o 15 anni per biodegradarsi – commenta il sindaco Andrea Benini –. Con questa novità abbiamo pensato di accompagnare gentilmente il cambiamento, necessario, coinvolgendo i cittadini e le cittadine».

«Abbandonare i rifiuti per strada, fuori dai cassonetti, è un gesto notoriamente condannato da tutti – spiega l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri –. Al contrario, gettare i mozziconi di sigaretta a terra non è visto come un gesto così negativo. Anzi, in molti hanno questa abitudine. Con questi nuovi cestini puntiamo su una rieducazione consapevole delle cattive abitudini di alcuni, attraverso giochi divertenti come quello di rispondere a un sondaggio inserendo un mozzicone in un contenitore apposito».

Oltre alla classica domanda “E’ nato prima l’uovo o la gallina?”, i cittadini potranno partecipare alla sfida culinaria tra tortelli maremmani e cinghiale in umido e potranno dire se hanno visitato o meno il parco di Montioni. Non solo: potranno anche interrogarsi sull’essere soli nell’universo o meno.

«Le domande sono semplici e ironiche – conclude Giorgieri –, sono inserite all’interno dei cestini con dei cartoncini che verranno cambiati periodicamente, per portare argomenti diversi e di attualità. I vecchi posaceneri erano da sostituire e così abbiamo pensato a dei nuovi contenitori che grazie ad un gioco sensibilizzano i cittadini divertendoli. I nuovi cestini, non a caso, arrivano in contemporanea con la mostra di Dario Vella, ‘Il mare comincia da qui’, ospitata in pinacoteca, dove si parla in modo particolare di temi legati all’ambiente».

I cestiti sono stati acquistati dall’amministrazione comunale tramite Sei Toscana e si trovano in vari angoli della città, in tutto sono dieci e verranno svuotati periodicamente dal gestore.