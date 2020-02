Nuovi cestini e porta bici: il centro del paese si rifà il trucco

L’area del centro commerciale naturale (Ccn) di Castiglione della Pescaia in questi giorni è stato oggetto di un restyling che riguarda la sostituzione dei cestini per la raccolta rifiuti e dei porta bici e l’implementazione dei porta cicche, con un design dalle forme e dai materiali innovativi.

«L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia – ricordano il vicesindaco Elena Nappi e l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – è uno dei 13 Comuni della provincia di Grosseto, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, che ha partecipato al bando della Regione Toscana per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti e delle infrastrutture collegate al turismo e al commercio, compresi gli interventi di riqualificazione dei centri commerciali naturali».

«Abbiamo presentato – spiegano Nappi e Lorenzini – la nostra candidatura con un progetto dedicato al decoro urbano nel capoluogo, decidendo di mettere a riposo i cestini presenti, uniformandoli a quelli esistenti in piazza Gramsci e lungo il porto canale in modo da conferire una maggiore uniformità estetica all’arredo del territorio. Una forma a tulipano e un materiale resistente come il corten sono le caratteristiche dei nuovi gettacarte e delle rastrelliere».

«L’installazione, appena conclusa, oltre a dare un nuovo look alla zona del centro, comprende l’aumento dei contenitori getta carte a muro anche in vie dove finora non erano presenti in modo da garantire un servizio più attento e puntuale per il cittadino. Adesso chiediamo ai cittadini – concludono Nappi e Lorenzini – una maggiore attenzione nell’utilizzare correttamente le attrezzature messe a disposizione dall’amministrazione comunale, in modo da rispettare i luoghi in cui viviamo perché in un ambiente pulito si vive meglio. Pertanto, bisogna evitare di trasformare i getta carte in cassonetti per i rifiuti o peggio ancora gettare per terra i mozziconi di sigaretta».