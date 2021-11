Cesare Spinelli entra in Giunta: nominato assessore ad urbanistica ed edilizia

Il sindaco di Scarlino Francesca Travison ha nominato assessore all’urbanistica e all’edilizia il consigliere comunale Cesare Spinelli. Il decreto, firmato dal primo cittadino venerdì 29 ottobre, sarà presentato durante il prossimo Consiglio comunale.

Oltre al nuovo ingresso, sono state ridistribuite le deleghe che fino ad oggi erano in carico al sindaco.

Al vicesindaco Luciano Giulianelli, oltre agli assessorati a lavori pubblici, attività produttive, energie rinnovabili, politiche sociali, spazio pubblico bene comune, il sindaco ha affidato associazionismo e finanziamenti. L’assessore Michele Bianchi, oltre alle deleghe a cultura, pubblica istruzione, politiche giovanili, personale e politiche per l’infanzia, si occuperà di bilancio, mentre a Silvia Travison, assessore a turismo, eventi, pari opportunità e decoro urbano, è stata affidata la delega all’agricoltura.

Oltre alle nuove mansioni per i componenti della Giunta, il sindaco ha assegnato ai consiglieri comunali Gianni Ramazzotti e Giacomo Papini rispettivamente le deleghe al Demanio marittimo e a caccia e pesca.

«La nostra squadra – commenta il sindaco Francesca Travison – è coesa e pronta a affrontare le nuove sfide: dopo due anni di pandemia, che hanno di fatto reso più difficile ogni aspetto della vita amministrativa, speriamo finalmente di poter ripartire. Abbiamo molti progetti in cantiere e ogni componente della mia squadra ha degli obiettivi da raggiungere fino alla scadenza del mandato. Ho profonda fiducia nelle capacità di ognuno di loro e sono certa che faranno un ottimo lavoro, proprio come hanno fatto fin dal nostro insediamento. Un ringraziamento particolare va a Cesare Spinelli che ha accettato di entrare in Giunta: a lui va il mio migliore augurio di buon lavoro».