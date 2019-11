Vigili del Fuoco morti nell’esplosione di una cascina: cerimonia nella caserma di Grosseto in onore delle vittime

Venerdì 8 novembre, nella sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari, si terrà una cerimonia in onore dei tre Vigili del Fuoco morti il 5 novembre a causa di un’esplosione in una cascina a Quargnento, in provincia di Alessandria.

La cerimonia, officiata da monsignor Rodolfo Cetoloni, si terrà alle 11, contemporaneamente alla celebrazione dei funerali di Stato che si terranno nel duomo di Alessandria.

Durante la cerimonia, verrà deposta una composizione floreale presso la statua della santa Patrona dei Vigili del Fuoco, santa Barbara.