La Società dei Terzieri firma il nuovo statuto: cerimonia pubblica in piazza Garibaldi

Domenica 30 maggio, alle 12.00, si terrà la cerimonia ufficiale per la firma del nuovo statuto della Società dei Terzieri massetani e per inaugurare il nuovo assetto societario in conseguenza degli adeguamenti apportati recentemente.

L’adeguamento dello statuto alla nuova normativa dell’Ets (Enti del Terzo settore) per la Società dei Terzieri è stata anche l’occasione per aggiornare alcuni aspetti societari dopo sessant’anni dalla fondazione.

La Società dei Terzieri massetani era già iscritta alle Aps della Regione, ma l’entrata in vigore della nuova legge e del Runts (Registro unico nazionale terzo settore) ha comportato un adeguamento statutario.

Da questo ne è conseguito un gran lavoro durato oltre un anno, che ha investito anche altri aspetti della Società dei Terzieri massetani.

Tra questi le innovazioni più rilevanti sono state l’entrata nella società dell’amministrazione comunale. La società risulta oggi costituita qundi dai Terzieri di Borgo, Cittannova e Cittavecchia e dall’amministrazione comunale. Inoltre è stato snellito il Magistrato, che sarebbe il Consiglio direttivo, portato da 20 a 14 membri e costituite quattro commissioni.

Il risultato è stato più grande del previsto tanto da poter affermare che si tratta di un cambiamento epocale per la Società dei Terzieri massetani. Per questo motivo la società ha voluto sottolineare con una cerimonia solenne e pubblica questa data che di fatto avvia il nuovo corso.

Ciò avverrà il 30 maggio in piazza Garibaldi, alle 12.00. La cerimonia sarà significativa e prevede alle 12.00 il raduno dei rappresentanti dei Terzieri e una presenza ridotta del gruppo storico in costume, in cui saranno rappresentate tutte le componenti: valletti comunali, sbandieratori, balestrieri, Capitani e alfieri dei Terzieri. Seguirà il proclama dell’araldo e gli interventi del sindaco Marcello Giuntini e del rettore Angelo Soldatini. Successivamente, la firma dello statuto e degli atti previsti e la benedizione da parte del vescovo Carlo Ciattini. Chiusura con un brindisi benaugurale.