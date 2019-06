Follonica festeggia la sua liberazione: cerimonia nella sala del Consiglio comunale

Furono necessari undici mesi per liberare la Toscana dal nazifascismo, dal giugno del 1944 all’aprile del 1945; il 24 giugno anche a Follonica fu annunciata la fine dell’occupazione nazista, con la restituzione ai suoi cittadini della libertà e della voglia di ricominciare dopo anni di guerra.

Sabato 22 giugno sarà l’occasione per ricordare un anniversario importante, il 75esimo da quel 24 giugno 1944, con una festa della Liberazione di Follonica che si svolgerà nella sala del Consiglio comunale alle 10, alla quale interverranno il sindaco Andrea Benini, Rino Magagnini per l’Anpi di Follonica e Giuseppe Corlito della segreteria provinciale dell’Anpi di Grosseto.

All’evento parteciperà anche il partigiano combattente Gennaro Barboni, presidente onorario dell’Anpi di Follonica, che interverrà per un saluto, mentre la festa proseguirà con musica e un brindisi come si deve in una giornata così importante per la Città.