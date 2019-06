La Bandiera Blu sventola sull’Argentario: cerimonia di consegna alla Fortezza spagnola

Giovedì 6 giugno, alle 18, alla Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano avrà luogo la cerimonia di consegna della Bandiera Blu che la Fee ha assegnato alle spiagge dell’Argentario quale riconoscimento della qualità delle acque, pulizia delle spiagge con adeguata raccolta dei rifiuti, servizi efficienti offerti a turisti e residenti che vi accedono.

In questo 2019 l’Argentario si è aggiudicato il simbolo dell’efficienza e del buon mantenimento del territorio da parte della Fondazione per l’educazione ambientale per la 14^ volta. A ritirarlo, lo scorso maggio, è stato, a Roma, l’assessore all’ambiente del Comune di Monte Argentario, Cecilia Costagliola, che ha presenziato alla consegna assieme ai rappresentanti della altre 384 località italiane che si sono meritate l’ambito premio.

E sarà lo stesso assessore, domani sera, a consegnarlo alle istituzioni ed agli operatori turistici locali in rappresentanza di tutti coloro che hanno contribuito con le loro attività a conquistarlo, per issarlo fuori dalle proprie strutture quale riconoscimento e promozione per il mare pulito e la qualità dei servizi.