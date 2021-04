169 anni fa nasceva la Polizia di Stato: cerimonia di fronte alla Questura per celebrare l’anniversario

Oggi (sabato 10 aprile) ricorre il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Anni ricchi di cambiamenti, che vengono ricordati il 10 aprile, giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 121 che, come evidenziato dalle parole del Capo della Polizia, il Prefetto Lamberto Giannini, “portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando una polizia moderna e a forte identità civile”.

Per il secondo anno consecutivo, l’emergenza epidemiologica impone la massima sobrietà nelle celebrazioni.

Tradizionalmente tale ricorrenza rappresenta a Grosseto un momento di condivisione tra la Polizia, le istituzioni e la cittadinanza; l’occasione in cui si fa il punto della situazione sullo stato della pubblica sicurezza e dell’azione di contrasto alla criminalità, ma la salvaguardia della salute della comunità impone anche quest’anno di celebrare l’anniversario della Polizia esclusivamente in forma simbolica.

Alle 9.30, il Prefetto ed il Questore hanno deposto, alla stele posta davanti l’edificio della Questura, una corona in memoria dei caduti della Polizia di Stato, che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della collettività. Un momento di riflessione sul ruolo che oggi la Polizia è chiamata ad interpretare.

Ancora una volta, questa ricorrenza è accompagnata dallo slogan “Esserci sempre”, perché caratterizza tutta l’attività nella provincia di Grosseto della Polizia di Stato, da sempre volta ad essere un punto di riferimento per la comunità. Rigorosa nel far rispettare le leggi, ma interprete del disagio e dello smarrimento che stanno attraversando i cittadini, per essere al loro fianco, per riconoscere ed interpretare i loro bisogni al fine di aumentarne la collaborazione e rafforzarne la fiducia.

La Polizia di Stato in questo momento è parte integrante, al pari delle altre Forze di Polizia e dell’Ordine, del dispositivo di controllo che garantisce la sicurezza della comunità ed è concentrata, oltre che nei consueti compiti operativi, sull’attuazione delle misure di contenimento del covid disposte dalle autorità centrali.