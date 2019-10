Ballottaggio, il centrosinistra: “Che ne pensa Di Giacinto dell’appoggio di CasaPound?”

“La recente dichiarazione di Berardi di appoggio a Di Giacinto in caso di ballottaggio non ci lascia certo stupiti. Le argomentazioni ed i toni usati in campagna elettorale dalla coalizione di centrodestra e dalla formazione di destra estrema infatti spesso si assomigliavano“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i partiti della coalizione di centrosinistra che sostiene il sindaco di Follonica, Andrea Benini.

“Cosa ne pensa il sig. Di Giacinto, definitosi e definito da molti un moderato, dell’appoggio di coloro che si definiscono ‘fascisti del terzo millennio’? Davvero vuole farsi condizionare e strumentalizzare da chi diceva (riprendendo dal programma elettorale a suo tempo depositato) ‘destra, sinistra: oppure Casapound’ oppure che si definivano ‘gli unici credibili’ (quindi screditando anche Di Giacinto stesso) – continua la nota -? Eppure su alcuni temi come fanno CasaPound e Di Giacinto ad andare d’accordo? Ad esempio, leggendo i programmi, CasaPound sembra approvare la linea del Sindaco Benini e della maggioranza che lo sostiene sulla linea perseguita di una città ‘Plastic Free’, anche se dobbiamo sempre leggere un loro comunicato comunicato di plauso della nuova pista ciclabile realizzata in via sperimentale”.

“Insomma, Di Giacinto può ovviamente fare ciò che ritiene meglio – termina il comunicato -. Così come, sempre se vuole, essere ricordato per il primo candidato sindaco del centrodestra appoggiato dai fascisti del terzo millennio“.