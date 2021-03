Staff del sindaco, il centrosinistra: “Prerogativa prevista dalla legge, da Baietti polemiche sterili”

“Polemiche sterili e accuse gravi, quelle lanciate dal consigliere Baietti sull’ufficio di staff“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Pd, Primavera Civica e Follonica a Sinistra.

“Un comunicato, quello di Baietti, inqualificabile per approssimazione, che ha il solo obiettivo di disinformare alimentando il sentimento di sfiducia nei confronti della politica – continua la nota -. Se Baietti crede che non sia importante assumere una persona a tempo determinato, una persona laureata e qualificata, dando così una possibilità lavorativa ad uno o una giovane laureata del nostro territorio, per facilitare e favorire ancora di più la comunicazione con i cittadini, a maggior ragione in una fase così delicata come questa che stiamo attraversando, bisognerebbe che rivolgesse le sue attenzioni a quei Comuni che lo staff del sindaco ce l’hanno già, come ad esempio Grosseto, Piombino e Scarlino, solo per fare alcuni esempi“.

“La costituzione dello staff è una prerogativa del sindaco prevista dalla legge sugli enti locali ed il sindaco di Follonica, contrariamente ad alcuni colleghi di altri Comuni, ha ritenuto opportuno, seppure non fosse un obbligo, procedere nella massima trasparenza, attraverso una procedura pubblica – prosegue il comunicato -. Assolutamente deprecabile il tentativo di Baietti di mistificare la realtà contrapponendo una necessità organizzativa dell’ente pubblico all’enorme crisi che sta gravando sulle aziende della nostra città e dell’intero Paese: fare politica fomentando l’isteria collettiva e la disillusione nei confronti della politica, confondendo le acque come se i soldi eventualmente risparmiati dalla non assunzione dello staff sarebbero potuti essere spesi per le aziende, alimentare l’odio e il sospetto che nascono dalla disperazione senza proporre mai una soluzione, ma solo agitando spettri, è sintomatico di una minoranza senza idee e disposta a lucrare sulla situazione drammatica che molti nostri concittadini stanno vivendo“.

“Infine, occorre ricordare a Baietti, che poco velatamente lancia accuse rispetto alla figura dell’addetto stampa del Comune di Follonica, che occorrerebbe parlare delle questioni che si conoscono e con il massimo rispetto delle persone le cui vicende di assunzione sono state dichiarate dalla Magistratura lecite – termina la nota –, assolvendo con formula piena tutti i soggetti coinvolti“.