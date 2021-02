Verso le amministrative, il centrodestra: “Molti progetti della Giunta ci lasciano perplessi”

Il limite posto dall’attuale momento sanitario e pandemico rallenta, ma non ferma, il percorso di incontri che tutto il centrodestra castiglionese sta svolgendo sul territorio comunale.

“Siamo sempre più convinti – dichiarano dal centrodestra di Castiglione della Pescaia – che la strada che abbiamo intrapreso sia quella giusta. Il nostro rapporto, fatto con l’ascolto delle istanze dei cittadini e delle imprese castiglionesi, è teso ad inquadrare diversi aspetti e stilare alcuni punti sui quali occorre lavorare per dare risposte a chi, come i cittadini e le imprese, ogni giorno vuole soluzioni ai progetti”.

“Ad oggi – spiegano gli esponenti del centrodestra – abbiamo evidenziato, tra i vari argomenti trattati, delle perplessità su diversi progetti messi in campo. Vedi ad esempio la lottizzazione di edilizia convenzionata (cooperativa) al ‘modico’ prezzo di 3.800 euro al mq, alla realizzazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di strutture comunali, dei quali sarebbe interessante saperne quale sia il risparmio e il ritorno economico, come a suo tempo richiesto (6 anni fa) ed ancora ad oggi senza stima, essendo tutto, compreso il monitoraggio della produzione giornaliera, spento. Per non parlare del prelievo per il ripascimento effettuato nel 2019 sulla spiaggetta di levante, opera che ha eliminato quella barriera naturale che si era creata tra il mare e il fiume compartecipando, forse, all’insabbiamento generatosi ultimamente”.

“Questi, ma anche altri, saranno i temi dei quali vorremmo approfondire gli aspetti, magari anche con informazioni specifiche, da fare assieme ai castiglionesi”, concludono dal centrodestra di Castiglione della Pescaia.