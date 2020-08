Presidenza Coeso, il centrodestra: “Termine lasci la poltrona, dal Pd atteggiamento arrogante”

“Sconcertanti le affermazioni di Termine e ridicole le esternazioni di Culicchi, ma questo è il Pd”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Fabrizio Rossi, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Andrea Ulmi, segretario provinciale della Lega, e Sandro Marrini, portavoce provinciale di Forza Italia, che intervengono sulla presidenza del Coeso.

“Ieri c’era la sinistra, quella del Pci, Berlinguer faceva della questione morale un principio irrinunciabile, quando stringevi la mano di un comunista, seppur con idee opposte, non si sarebbe mai rimangiato quella stretta di mano – continua la nota -. Oggi c’è questo Pd, che non solo non rispetta la stretta di mano, ma neppure vorrebbe rispettare gli accordi ratificati di fronte al notaio. Inaffidabili quindi, senza se e senza ma. I patti parasociali sottoscritti dai Comuni prevedevano con chiarezza la designazione da parte del Comune di Grosseto. Designazione che per i noti motivi dell’emergenza sanitaria è stata rinviata opportunamente fino ad oggi. Adesso però lasciate quell’incarico a chi compete, non potete legalizzare l’illegalità di una situazione, oltre che imbarazzante anche pretestuosa”.

“Termine, i cui incarichi politici ed extra lavorativi sono numerosi, nascondendosi dietro motivazioni ridicole, attribuendo questa sua decisione alla volontà dei sindaci di filiera, rigorosamente del Pd, non può decidere anche a casa d’altri. Si accontenti degli incarichi che già ha, lasci la poltrona di presidente del Coeso, considerato che la stessa ha reso impossibile a lui di svolgere in maniera soddisfacente il suo lavoro di dipendente del Comune di Piombino e attualmente di Gavorrano: rispetti i patti parasociali e si faccia da parte. Il vulnus di questo braccio di ferro non solo non fa bene al Coeso stesso, ma ingenera una brutta immagine della politica nei cittadini. Non perseveri nell’errore, non pensi che dopo tanti anni sarebbe un esponente di centrodestra a ricoprire questo incarico, ma al bene della collettività – termina il comunicato -. Non dimostri ancora una volta la voracità di un partito, il Pd, che lui rappresenta a livello provinciale, che si ostina a non voler lasciare gli incarichi non avendo più i titoli per ricoprire gli stessi. Metta fine a questo indegno spettacolo che non rende onore a ciò che rappresenta il Coeso per i maremmani e neppure alla storia ‘nobile’ della sinistra dei vari Berlinguer”.