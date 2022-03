Consiglio comunale, nasce Centrodestra Gavorrano: Andrea Maule capogruppo

Con decorrenza odierna all’interno del Consiglio comunale di Gavorrano viene costituito un nuovo gruppo consiliare: Centrodestra Gavorrano. All’interno del neocostituito gruppo, il ruolo di capogruppo viene di comune accordo affidato al consigliere Andrea Maule.

“Questo va ad avvicendare l’ex lista Di Curzio Sindaco, nata a giugno 2018 con lo scopo di proporre la candidatura a sindaco del dottor Gaetano Di Curzio – spiegano in un comunicato i consiglieri comunali Andrea Maule e Giacomo Signori -. Ritenendo quella esperienza conclusa, abbiamo deciso oggi di dar vita al nuovo gruppo consiliare ‘Centrodestra Gavorrano’. Gruppo consiliare che si prefigge il primario obiettivo di riunire al suo interno l’elettorato di area centrodestra del vasto comune di Gavorrano. È per tale intento che nei prossimi mesi si lavorerà in sinergia con i coordinamenti provinciali dei principali partiti di centrodestra, al fine di giungere ad una condivisione progettuale ampia e duratura”.

“Il neo costituito gruppo consiliare avrà, successivamente, l’onere di presentare alla cittadinanza la lista dei prossimi candidati al consiglio comunale e individuare al suo interno un’autorevole figura da candidare alla carica di primo cittadino. Obiettivi lungimiranti che non devono e non vogliono oggi distrarci dagli attuali impegni istituzionali. Nel territorio del Comune di Gavorrano vi sono innumerevoli criticità, sulle quali il nostro impegno consiliare non verrà mai meno – termina la nota -. Nel comunicare quanto sopra, ci preme rivolgere il più sincero ringraziamento all’amico Gaetano Di Curzio per quanto fin qui fatto; è certamente anche grazie a lui ed alla passione che ci ha trasmesso, che oggi nasce questo importante progetto”.