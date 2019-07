Depuratore, il centrodestra: “Il sindaco scarica le responsabilità e prende in giro i cittadini”

“Vicenda depuratore: ‘Io non c’ero e se c’ero dormivo’. Potremmo riassumerla così la posizione di Benini sulla vicenda del depuratore. Finalmente la questione sta venendo fuori con tutte le sue contraddizioni“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di centrodestra a Follonica: Daniele Pizzichi, Roberto Azzi, Massimo Di Giacinto, Charlie Lynn, Danilo Baietti, Sandro Marrini.

“Ma, oltre a quella del Fiora, anche la condotta del sindaco e del Comune ci sembra strana: di fronte al deflagrare dei miasmi il sindaco si è detto da prima ignaro, preannunciando reclamo al Fiora ai sensi della Carta dei servizi, pochi giorni dopo parla di stretta sinergia con il nuovo amministratore per risolvere il problema ed ora, risultata chiara la totale fragilità della ricostruzione dei fatti da parte di Ferrari, butta la palla in avanti invitando i cittadini a ‘scordarsi del passato’, promettendo un nuovo depuratore, pur sapendo che si tratta di opere che potrebbero avverarsi tra moltissimi anni – continua la nota -. Il dato politico è che se nel 2019, solo grazie all’attività di ricerca delle opposizioni, si scopre che il depuratore era stato scoperchiato già nel 2015 allora vuole dire che in Comune ‘siamo alla frutta‘”.

“La foglia di fico della vicenda pare sia la somma urgenza degli interventi tale da aver giustificato la mancata comunicazione e concertazione con il Comune della trasformazione del depuratore. Ma anche qui le cose non tornano poiché ad interventi avvenuti nel 2015 si sarebbero susseguite comunicazioni al Comune almeno in fase successiva. Ma Benini dice di non sapere nulla ed anzi di essersi alzato molte mattine prestissimo per andare, insieme al fido scudiero Pecorini, a ricercare in giro per la città la provenienza dei cattivi odori: che in tutti questi anni il loro fine olfatto non li abbia portati verso verso il depuratore – prosegue il comunicato –? Non è ammissibile che il sindaco, per cose importanti che riguardano la sua amministrazione, si nasconda sempre dietro il ‘non essere a conoscenza dei fatti’. Quindi delle due l’una: o il sindaco gioca a nascondino per rigettare su altri le sue leggerezze o gli passano sopra il capo le cose senza che lui venga coinvolto“.

“Un sindaco dalla parte della gente, appurato che quanto comunicato dall’amministratore Ferrari nel corso dell’incontro pubblico del 12 luglio scorso a Cassarello è risultato ampiamente fasullo, dovrebbe da prima sobbalzare sulla sedia ed un istante dopo richiedere di appurare la verità, come ha fatto il centrodestra, attraverso l’intervento della Procura. Ed invece, sceglie di sviare la questione, buttando la palla in avanti promettendo, in piena campagna elettore, un nuovo depuratore che ad oggi non trova progetto, ma soprattutto nessuna copertura economica – termina il centrodestra -. Intanto, dopo che per quattro anni gli abitanti di Follonica sono stati presi in giro, grazie all’interessamento dell’opposizione si sta appurando la verità dei fatti”.