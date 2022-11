Caro bollette, il centrodestra: “Il Comune mette in un angolo le fasce deboli dei cittadini”

“Il Comune di Follonica di fronte al caro bollette ha lasciato in un angolo una parte significativa delle fasce deboli della popolazione, quelle cioè scoperte dagli aiuti di stato. Dovrebbe invece ispirarsi a quanto fatto dal Comune di Grosseto“.

Così il centrodestra follonichese, con la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, a fronte di una situazione che, per molte famiglie, sta diventando insostenibile.

“Grosseto è riuscita a reperire nei vari capitoli di bilancio oltre 400mila euro – sostiene il centrodestra con i suoi consiglieri e i suoi segretari –, questo ha garantito di aiutare quella fascia di popolazione con Isee compreso tra 12mila e 20 milaeuro, che improvvisamente, tra Covid, rincari e situazione economica in stallo, si è trovata ad essere vulnerabile, rimanendo scoperta dagli aiuti di stato che vengono assicurati a chi ha un Isee fino a 12mila euro. Una decisione che ha avuto ampia eco mediatica e che ha tracciato una strada che, a nostro giudizio, dovrebbe essere seguita”.

La riflessione del centrodestra follonichese riguarda il bilancio del Comune di Follonica.

“Se Grosseto è riuscita a reperire le risorse nei vari capitoli – sostengono da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia -, non capiamo come ciò non sia possibile a Follonica, considerando che si parla di un volume da circa 60milioni di euro. Si potrebbe agevolmente ottenere la stessa efficacia di quanto fatto dalla Giunta Vivarelli Colonna, che assicurerà cifre tra i 300 e i 350 euro a famiglia. La cosa grave è che qui nessuno ne ha parlato e neppure ha avuto l’idea di parlarne. Si tratta di mancanza di volontà, e sarebbe grave come scelta politica, di una dimenticanza, e lo sarebbe ancora di più sul piano concreto, o forse, cosa ancor peggiore, che doversi ispirare ad una Giunta di centrodestra metterebbe a disagio la Giunta Benini? A noi poco interessa la risposta, ma prendiamo atto del fatto che al Comune di Follonica dei propri cittadini vessati dall’aumento spesso speculativo dei costi dell’energia importa ben poco”.