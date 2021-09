Emergenza covid: aperto un centro per i tamponi sull’Amiata

“In vista del nuovo anno scolastico abbiamo finalmente ottenuto in Amiata un punto dove poter effettuare i tamponi, ormai necessari ai fini del Green Pass, praticamente obbligatorio per la scuola, ma anche in qualità di servizio di screening generale“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo per l’attivazione di un punto di controllo Covid sull’Amiata grossetana.

Il punto è attivo nel comune di Castel del Piano dal settembre e sarà possibile prenotarsi al numero 0564.954129 o all’indirizzo di posta elettronica info@horustudio.it.

“Questo servizio, necessario a coprire l’area dell’Amiata grossetana che fino ad oggi ne era sprovvista, si è reso possibile grazie alla collaborazione dei Sindaci dell’Unione Comuni con il centro Horustudio di Castel del Piano, studio medico privato il cui responsabile è il dottor Sandro Cellini – continua la nota -. Siamo un gruppo ampio di persone, soprattutto del settore scuola, ma anche genitori, medici, ecc… che si sono attivati per far sì che la popolazione del versante grossetano dell’Amiata potesse disporre di questa importante opportunità, per attenuare il disagio che in questi mesi ha messo in difficoltà i cittadini che, sprovvisti di questa possibilità, hanno dovuto spostarsi sia nel versante senese, sia verso la città di Grosseto, per potere sopperire a tale mancanza. Oggi, possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo!“.

“Ringraziamo veramente di cuore i sindaci dell’Unione Comuni dell’Amiata ma, in particolare, il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini, che ha preso da subito in carico la problematica da noi presentata e si è attivato affinché si potesse partire al meglio e celermente, occupandosi di tutto l’aspetto organizzativo, pur operando sempre a nome anche degli altri sindaci – termina il comunicato -. Un ringraziamento specifico va anche al dottor Sandro Cellini, dello studio di Castel del Piano. Senza il suo aiuto e la sua disponibilità il punto Covid tamponi non sarebbe potuto nascere”.