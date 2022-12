“Centro per bambini e famiglie”: due incontri per illustrare il progetto

Martedì 20 dicembre, alle 9.30, nella scuola di Montieri, e alle 11.30 nella scuola di Boccheggiano, sarà presentato il progetto “Centro per bambini e famiglie“, promosso dal Comune di Montieri insieme all’Unione di Comuni Colline Metallifere e alla cooperativa Arcobaleno. L’attività del centro partirà nel mese di gennaio 2023 a Montieri.

Questo nuovo servizio sarà rivolto ai bambini di età compresa tra 0 e 10 anni, con proposte diversificate per fascia d’età che vedranno protagonisti anche i genitori. L’obiettivo sarà consolidare la relazione madre o padre – figlio. L’attività si svolgerà secondo questa programmazione: tutti i martedì dalle 9 alle 11.30 ci sarà la possibilità di avere consulenza on line, tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 ci saranno laboratori per bambini e famiglie nei locali della scuola dell’Infanzia di via Roma 43/A a Montieri. Il giovedì o il venerdì (sempre dalle 16 alle 18) saranno dedicati a incontri con i genitori o con genitori insieme ai bambini.

In occasione della presentazione saranno illustrate le modalità di iscrizione, di cui si occuperà il Servizio associato Pubblica istruzione dell’Unione di Comuni Colline Metallifere. Per informzioni: Rita Danti, tel. 0566.906319, e-mail rita.danti@unionecomunicollinemetallifere.it.