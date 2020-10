La Croce Rossa attiva il centro di distribuzione per i bambini bisognosi: ecco gli orari

Un centro provinciale di raccolta e distribuzione di vestiti ed oggetti per bambini (da 0 a 10 anni).

Questa l’iniziativa della Croce Rossa di Grosseto, come piegano il presidente Hubert Corsi ed il vice Luciano Latini, per “donare un sorriso ai più piccoli, che sono il nostro futuro“

Il centro è aperto nella storica sede di Via Mazzini, nel centro storico di Grosseto, dove le famiglie e i cittadini possono sia portare oggetti che ritirarli. In questi giorni, spiegano dalla Cri di Grosseto, è stato più il materiale ritirato che quello consegnato; l’appello viene rivolto a chi ha oggetti da donare e che possono essere portati al centro di raccolta in via Mazzini. Ovviamente, vengono rispettate le normative anti covid e tutto viene controllato e sanificato.

Ecco l’orario di apertura del centro: lunedì dalle 8,30 alle 12,30; martedì dalle 8,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 16 alle 18,30; mercoledì dalle 8,30 alle 12,30; giovedì dalle 16,00 alle 18,30; venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Per informazioni su questo progetto si può contattare la volontaria della Cri di Grosseto Mihaela ,al numero di telefono 340.9266358.

Un progetto che aiuta chi ha necessità, ma evita anche di disperdere o far restare inutilizzati materiali importanti.