Coeso, potenziato il centro affidi: un’équipe professionale a sostegno dei comuni

È stato potenziato ed è pronto per fare da punto di riferimento ai 20 comuni dell’area socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grosseto il centro affidi di Coeso Società della Salute.

Uno sportello, in cui opera un’équipe multiprofessionale, interamente dedicato all’affidamento familiare.

“Abbiamo deciso di potenziare questo servizio – spiega Fabrizio Boldrini, direttore della Società della Salute grossetana – perché l’affido familiare rappresenta una risorsa importante per i cittadini e per i servizi, permettendo di tutelare i minori in difficoltà all’interno di famiglie e senza dover ricorrere ad altre strade e poi è un grande gesto di generosità che arricchisce chi riceve e chi accoglie“.

L’affido familiare, infatti, introdotto dalla legge 184 del 1983, prevede la possibilità di affidare un minore a una famiglia con o senza figli, convivente o sposata, o a un single, senza limiti particolari di età. L’affidamento può essere a tempo pieno o parziale (qualche ora al giorno, qualche giorno a settimana, ad esempio), è sempre a tempo e prevede il mantenimento costante dei rapporti con la famiglia di origine del bambino o del ragazzo. “Rendersi disponibili per un affido familiare – aggiunge Elisabetta Mori, responsabile dell’unità funzionale servizi socio sanitari – significa sostenere una famiglia che, per i più diversi motivi, si trova in difficoltà, prendendosi cura dei figli per un periodo di tempo, con il supporto dei servizi sociali e tutto il sostegno necessario“.

I minori che possono aver bisogno di un affido familiare vanno dagli 0 ai 17 anni e possono essere accolti dalla famiglia affidataria a tempo pieno – con un vero e proprio trasferimento e una convivenza – o a tempo parziale – per alcune ore al giorno, per fare i compiti, ad esempio, o per alcuni giorni a settimana.

Le persone o le famiglie interessate possono candidarsi contattando il centro affidi al numero 0564.439276 o inviando una e-mail a centroaffidi@coesoareagr.it . Saranno contattate per ottenere tutte le informazioni del caso per incontrare lo staff del centro affidi, che è composto da varie figure professionali: assistenti sociali, consulenti familiari, pedagogisti, psicologi e altre figure necessarie all’occorrenza. Il centro affidi si trova in via Damiano Chiesa 7/a Grosseto.

Nella foto, lo staff del centro affidi: da sinistra, Barbara Barbetti, Barbara Bugelli, Mina Mari, Elisa Caputo, Claudia Valiani