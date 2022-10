Covid: dove vaccinarsi per la quarta dose in provincia di Grosseto

Sono dodici, distribuiti in tutto il territorio delle provincie di Arezzo, Siena e Grosseto, i centri vaccinali anti-covid dove poter effettuare la quarta dose (ovvero la seconda dose di richiamo), per la quale da oggi, martedì 4 ottobre, è partita la prenotazione per tutti i cittadini che hanno meno di 60 anni e un’età superiore ai 6 anni.

Ci si può prenotare, come di consueto, tramite il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it.

E’ importante che vi sia distanza di almeno quattro mesi dalla somministrazione della terza dose o dal contagio Covid.

I vaccini disponibili sono quelli ad m-Rna Bivalenti che garantiscono copertura anche sulle nuove varianti del virus. Naturalmente la vaccinazione rimane volontaria.

Questi i centri vaccinali attivi in provincia di Grosseto: