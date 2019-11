L’Istituto “Bernardino Lotti”: compie cento anni: il programma delle iniziative

Sarà un compleanno importante quello dell’Istituto superiore “Bernardino Lotti” di Massa Marittima, nel passato conosciuto come Istituto minerario e diventato oggi Istituto tecnico tecnologico ad indirizzo geotecnico.

Cento anni di attività di una scuola che ha avuto in tutti questi anni un ruolo importante per la città e l’intero comprensorio delle Colline Metallifere, uno dei soli quattro istituti minerari italiani che ha formato generazioni di periti minerari che hanno lavorato non solo in Maremma, ma nelle aziende di tutta Italia.

La dirigenza della scuola, insieme ai docenti e a tutto il personale, ha deciso di dedicare a questo importante traguardo quattro giorni di festeggiamenti e di celebrazioni nei giorni del 4, 5, 6 e 7 dicembre.

Tra le tante iniziative in programma sono state organizzate anche una serie di visite guidate nei luoghi che conservano la memoria del passato minerario di questo territorio.

Mercoledì 4 dicembre, dalle 15 alle 17, tutti i partecipanti agli eventi della mattina e del pranzo (rappresentanti delle istituzioni, invitati, ex docenti, ecc), potranno visitare il Museo della miniera di Massa Marittima. Una visita guidata, in gruppi di 15 persone, curata dal Comune e dalla cooperativa sociale Zoe che gestisce il museo.

Giovedì 5 dicembre, dalle 8, visita guidata al Parco minerario di Gavorrano dedicata stavolta agli studenti del triennio dell’indirizzo geotecnico e agli studenti e docenti ospitatati in occasione del centenario provenienti dagli altri tre istituti minerari italiani: Iglesias, Caltanisetta e Agordo (Belluno). Questa visita sarà a cura del Parco nazionale delle Colline Metallifere. Alla fine della visita ci sarà una degustazione a cura della Filiera del Drago e il rientro a Massa Marittima è previsto per le 14 circa. Infine, venerdì 6 dicembre visita sempre di studenti e docenti al MuBia, il GeoMuseo de Le Biancane, a cura del Comune di Monterotondo Marittimo. Alla fine della visita l’associazione Liber Pater ha organizzato una serie di letture sceniche. Rientro a scuola previsto entro le 14.

Come partecipare al pranzo

In occasione del centenario dell’Istituto minerario “Lotti” di Massa Marittima, nella prima giornata di celebrazioni sono stati organizzati due pranzi. Il primo, solo su invito alle autorità e alle istituzioni, si terrà nella sala Auser di Massa Marittima, che è stata gentilmente offerta da quell’associazione. Il menù sarà preparato dagli studenti dell’enogastronomico.

Un secondo pranzo, più informale, si terrà all’agriturismo Camporuffaldo in località Marsiliana, organizzato dagli studenti della quinta dell’Istituto tecnico tecnologico ad indirizzo geotecnico a cui possono partecipare tutti i periti minerari e docenti che vogliono partecipare. Per farlo devono però prenotarsi chiamando il numero 331.7281242.