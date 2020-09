Confagricoltura celebra 100 anni di storia: presente anche una delegazione maremmana

All’avvio delle celebrazioni per i cento anni di vita di Confagricoltura, la più antica organizzazione agricola in Italia, avvenuto davanti al Capo dello Stato, al premier Conte e ai ministri Bellanova e Patuanelli, era presente a Palazzo Colonna anche una delegazione della Confagricoltura di Grosseto con il presidente Attilio Tocchi, la vicepresidente Ariane Lotti e il direttore Paolo Rossi.

“Ho molto apprezzato l’intervento del presidente Giansanti – è il commento di Attilio Tocchi -, che mi ha reso orgoglioso di far parte di questa grande famiglia, storia della rappresentanza del mondo agricolo italiano. Sono stato concorde pure nell’aver riconosciuto il giusto valore alle nostre imprese condotte da giovani in cui emergono competenza e professionalità, di cui la mia vice presidente Ariane Lotti ne è fulgido esempio”.

Infatti, dopo l’intervento introduttivo di Giansanti, la parola è stata lasciata a tre giovani imprenditori che hanno raccontato la loro storia, mostrando il senso della diversità e di un capitale umano ricco in termini di spirito d’impresa, apertura all’innovazione e sensibilità sociale. Infatti, la giovane Ariane, titolare della Tenuta San Carlo, che da New York è tornata alle radici familiari, ha dato vita a Principina ad un’azienda biologica, in cui ha deciso di avviare un percorso di modernizzazione e sviluppo dell’impresa verso un modello nuovo, unico in Toscana in cui si produce riso bio.

“Non posso nascondere la soddisfazione – è il commento a caldo di Ariane – per l’opportunità che mi è stata data e per il merito che mi è stato riconosciuto. In realtà in Maremma sono molti i giovani che stanno facendo innovazione in campo agricolo e stanno dando il loro contributo alla sostenibilità ambientale. Mi piace molto l’idea di essere presa come esempio da mutuare. Esempio che ha potuto sempre contare sull’appoggio e il sostegno di una associazione come Confagricoltura nel cui dna risiede la capacità di progettare e aiutare le imprese nei processi di riconversione, modernizzazione e innovazione”.