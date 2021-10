Torna il censimento della popolazione: obbligatorio rispondere alle domande

Da domenica 3 ottobre a Roccastrada inizia il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Nel Comune saranno presenti gli incaricati, muniti di tesserino di riconoscimento, che si occuperanno della rilevazione: si ricorda ai cittadini che rispondere alle domande è un obbligo di legge e la mancata risposta comporta una sanzione. Dal 2018 il censimento è diventato annuale e non più decennale: ogni anno è coinvolto un campione rappresentativo di famiglie. Nel 2021 i nuclei familiari sono circa 2,5 milioni in 4.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

Roccastrada rientra tra i Comuni coinvolti in questa edizione. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che vive abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e non solo. La rilevazione consente di confrontare i dati con quelli del passato e degli altri Paesi. Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Per informazioni è possibile contattare il numero 346.6920386 o l’indirizzo e-mail censimento.popolazione@comune.roccastrada.gr.it.

Sul sito istituzionale www.comune.roccastrada.gr.it è possibile scaricare il materiale informativo relativo alle modalità di svolgimento del censimento.