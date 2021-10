Al via il censimento della popolazione e delle abitazioni: ecco come funziona

Al via da oggi il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, condotto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat).

Il disegno delle indagini campionarie previste nell’ambito del censimento si articola in due differenti rilevazioni: areale e da lista.

Per la rilevazione areale sono previste le seguenti attività: ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio (1-13 ottobre), rilevazione porta a porta (14 ottobre-18 novembre).

Per la rilevazione da lista sono previste: la compilazione dei questionari tramite il canale web (4 ottobre-13 dicembre), la restituzione dei questionari tramite il centro comunale di raccolta presso l’ufficio comunale di censimento (4 ottobre-23 dicembre), i rilevatori in campo per il recupero delle mancate risposte (8 novembre-23 dicembre).

Il centro comunale di raccolta sarà istituito dal 4 ottobre in via Ginori 43, al secondo piano, e riceverà su appuntamento da fissare telefonando allo 0564.488711.

Fino al 23 dicembre tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 9 alle 21 sarà attivo anche il numero verde Istat 800.188802.

Per maggiori informazioni: https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/ufficio-censimento/