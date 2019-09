“Vivere Senzuno”: una cena in strada per salutare l’estate

Venerdì 13 settembre, a partire dalle 20, in via Spiaggia di Levante, nel quartiere di Senzuno, l’associazione ProLoco, con il patrocinio del Comune di Follonica e in collaborazione con il Rione Senzuno, organizza il secondo appuntamento dell’edizione 2019 di “Vivere Senzuno“.

Per la serata, via Spiaggia di Levante diventerà un ristorante all’aperto e con una cena in strada dal tipico sapore maremmano verrà salutata l’estate .

Informazioni e prevendite (il costo della cena è di 22 euro): ristorante Tiburon (via Mentana) – caffè Banda (via della Repubblica) – rione Senzuno (cell. 366.3945106).